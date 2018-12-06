النائبة زينب سالم: المجتمع المدنى يركز دعمه على قرى الصعيد ويتجاهل الدلتا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة زينب سالم، ضرورة أن يوجه المجتمع المدنى دعمه للقرى والمراكز بشكل عام ولا يتم التركيز على مناطق بعينها، موضحة أن الدعم بشكل عام يتم توجيهه إلى الصعيد، بينما أيضا على المجتمع المدنى أن يسلط الضوء على تنمية القرى فى الدلتا التى تحتاج أيضا إلى دعم.
وأشارت النائبة زينب سالم، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى ضرورة أن يكون هناك برنامج تكاملى يدرس ما الذى تحتاجه القرى بشكل عام، سواء من دعم مادى أو ثقافى أو تطوير فى الإنشاءات وغيرها من وسائل الدعم ويتم وضع خطط بشأن كيفية دعم تلك القرى ويكون هناك قاعدة بيانات كاملة عن القرى والمراكز الأكثر فقرا والتى تحتاج لدعم المجتمع المدنى.
ولفتت النائبة، إلى ضرورة تحويل القرى الفقيرة إلى قرى نموذجية ولا يتم ذلك من خلال الدعم النقدى فقط للأسر الفقيرة فى تلك القرى، ولكن أيضا لابد من العمل على محو امية وتوعية الأسر بخطورة كثرة الإنجاب.
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