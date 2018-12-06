"حماس" تثمّن الجهود المبذولة لمواجهة مشروع القرار الأميركي

ثمنت حركة "حماس" "الجهود المبذولة لمواجهة مشروع قرار أميركي مطروح على ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ للتصويت، اليوم، ويدعو لإدانة الحركة"، مشيرة إلى "أننا اليوم نتابع كما كل شعبنا ال​فلسطين​ي الجهود الحثيثة التي تبذلها دول وأطراف عدة لمواجهة مشروع القرار الأميركي".

وفي بيان لها، اعتبرت الحركة أن "كل ما تقوم به مكونات شعبنا ومؤسساته وما تبذله جهات الاختصاص في السلطة وخاصة ممثل فلسطين في ​الأمم المتحدة​ ​رياض منصور​، هو جهد مقدر ومسؤول ينم عن شعور بالمسؤولية وإدراك لخطورة التحديات"، مشيرةً إلى أن "هذا تأكيد أننا بوحدتنا نستطيع أن نحمي حقوق شعبنا ونواجه التحديات كافة ونفشل كل المخططات التي تستهدف قضيتنا".