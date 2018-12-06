رئيس الحكومة الفلسطينية دعا فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين

دعا رئيس الحكومة ال​فلسطين​ية، رامي الحمدالله، ​فرنسا​، إلى "الاعتراف بدولة فلسطين، كون ذلك يساهم في إنقاذ حل الدولتين" وحث ​باريس​ على "دعم مبادرة الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ للسلام، التي عرضها خلال خطاب له ب​الأمم المتحدة​، قبل أشهر".

ولفت إلى أنه "على فرنسا و​المجتمع الدولي​ العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل، وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة ب​القضية الفلسطينية​، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي العسكري لفلسطين".