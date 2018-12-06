رئيس الحكومة الفلسطينية دعا فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين

دعا رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمدالله، فرنسا، إلى "الاعتراف بدولة فلسطين، كون ذلك يساهم في إنقاذ حل الدولتين" وحث باريس على "دعم مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للسلام، التي عرضها خلال خطاب له بالأمم المتحدة، قبل أشهر".
ولفت إلى أنه "على فرنسا والمجتمع الدولي العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل، وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي العسكري لفلسطين".
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