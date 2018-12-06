مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل بسبب الأمطار الغزيرة في شمال قبرص

أعلنت السلطات المحلية في قبرص "مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل بسبب الأمطار الغزيرة الّتي ضربت منطقة كيرينيا، في شمال جزيرة قبرص"، الّتي تضربها العواصف منذ أيام.
وقد تفقّد رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية (التي لا تعترف بها سوى أنقرة) توفان ارهورمان، منطقتي كيكلوس ودوغانكوي، حيث توفيث الضحايا الثلاث، وبينهم شابة في الثامنة عشرة من العمر.
وضربت عواصف هذا الأسبوع عددًا كبيرًا من مناطق الجزيرة المتوسطية، المقسومة منذ عام 1974 بين الجمهورية القبرصية في الجنوب، الوحيدة المعترف بها دوليًّا، و"جمهورية شمال قبرص التركية" في الشمال.
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