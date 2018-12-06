جهانغيري: اعتداء جابهار الارهابي يزيد من عزيمتنا على مكافحة الارهاب

اعلن النائب الاول للرئيس الايراني ​اسحاق جهانغيري​ ان "الاعمال الارهابية نظير ما وقع في جابهار تاتي بهدف زرع الاعداء الفرقة في الصفوف المنسجمة للشعب الايراني العملاق وهي محكومة بالفشل حتما"، معرباً عن "اسفه للاعتداء الارهابي في جابهار".

ودعا المحافظ وجميع المسؤولين الامنيين الى بذل ما بوسعهم لكشف المتورطين بالاعتداء الارهابي ومعاقبتهم"، متمنياً "ان يرفع البارئ من درجات الشهداء وان يلهم ذويهم الصبر والاجر والسلوان وان يمن بالشفاء العاجل على الجرحى".