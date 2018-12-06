مصادر المستقبل للـ NBN: توقعات بحصول اتصالات قبل سفر الحريري

أكدت مصادر تيار "المستقبل" للـ NBN أنها تتوقع حصول بعض الإتصالات لحل الأزمة الحكومية قبل سفر رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ إلى ​باريس​، مشيرة إلى أنه "إذا لم تحل العقدة الحكومية فإن الأمور ستتأجل إلى ما بعد عودة الحريري من السفر".

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