اللواء عثمان استقبل وفدا من الحزب التقدمي الاشتراكي

إستقبل المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​، رئيس ​جمعية الإرشاد والإصلاح​ جمال محيو على رأس وفد من الجمعية ضم: أمين السر ومدير العلاقات العامة محمد ربيع قاطرجي، ​محمد سنو​، رند صقر، رانيا العرب، في زيارةٍ جرى في خلالها البحث في تفعيل التعاون بين مؤسسة قوى الأمن الداخلي والجمعية، وأطلعه على نشاطات الجمعية في الحقل الاجتماعي ولا سيّما تلك التي تساعد على مكافحة الإدمان على ​المخدرات​ إضافة. وأكد الوفد تضامنه مع مؤسسة ​قوى الامن الداخلي​.

كما استقبل النائب ​أكرم شهيب​ على راس وفد من ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ضم النواب: ​وائل أبو فاعور​، و​بلال عبدالله​، و​هادي أبو الحسن​، وامين السر العام في الحزب الأستاذ ​ظافر ناصر​، في زيارة أكد في خلالها الوفد دعم الحزب التقدمي الاشتراكي لمؤسسة قوى الامن الداخلي في مسيرة حفظ الأمن والنظام وتوقيف المطلوبين للعدالة.

ثم استقبل أمين سر نقابة المحامين جميل قمبريس ومفوض قصر العدل في النقابة عبدو نخلة لحود، في زيارة جرى في خلالها البحث برفع مستوى التعاون والتنسيق القائم بين النقابة وقوى الامن الداخلي.