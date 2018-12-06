الادِّعاء على الحلو وبخعازي: الدِّفاع تقدَّم بدفوعه وبتُّها في 19 شباط

عُقدت جلسة قضائيَّة أمام قاضي المطبوعات في جبل لبنان ​إيلي حلو​، في الدَّعوى المرفوعة من "مديرة الوكالة الوطنيَّة للإعلام بالتَّكليف" ​لور سليمان​ ضد الصِّحافيّ في الوكالة ​رزق الله الحلو​ ومستشار وزير الدَّولة لمكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال ​مارك بخعازي​، بجرم القدح والذمّ. وتقدَّم وكلاء الدِّفاع عن الحلو وبخعازي بمذكِّرة دفوعٍ شكليَّة. وقد أُرجئت الجلسة إلى 19 / 2 / 2019، للبتِّ بالدُّفوع.

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