ماهر حمود اطلع من وفد حماس على أوضاع قطاع غزة

استقبل رئيس "​الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة​" ​الشيخ ماهر حمود​ في مكتب الاتحاد ب​بيروت​، وفدا من قيادة حركة "المقاومة الإسلامية - حماس" برئاسة ​محمود الزهار​ القيادي في الحركة ورئيس كتلتها البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأشار بيان للاتحاد، أن "الوفد ضم الشيخ النائب ​مروان أبو راس​، وزير العدل السابق في ​الحكومة الفلسطينية​ النائب فرج الغول، النائب ​مشير المصري​ وعضو المكتب السياسي للحركة في ​قطاع غزة​ النائب ​صلاح البردويل​. وشارك من ​لبنان​ مسؤول العلاقات الدولية في "حماس" ​أسامة حمدان​ وممثل الحركة ​علي بركة​ ومسؤول العلاقات السياسية فيها ​أحمد عبد الهادي​.

وشكر الزهار حمود على "مواقفه وجهوده"، مشيدا بدوره والاتحاد في الدفاع عن ​القضية الفلسطينية​ وتبنيها"، وتحدث عن أوضاع قطاع غزة، لافتا الى "حجم المأساة التي يعيشها سكان القطاع، نتيجة الحصار الظالم المفروض عليه".

وأوضح أن "جولة الوفد بدأت بزيارة ​جنوب أفريقيا​ وتواصلت في لبنان، على أن تشمل دولا عربية وإسلامية منها ​تركيا​ وتونس و​الجزائر​ و​إيران​ و​ماليزيا​ و​أندونيسيا​ و​السنغال​ وغيرها، بهدف تسليط ​الضوء​ على مستجدات وتحديات القضية الفلسطينية وبيان معاناة سكان قطاع غزة".