ماهر حمود اطلع من وفد حماس على أوضاع قطاع غزة

استقبل رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة" الشيخ ماهر حمود في مكتب الاتحاد ببيروت، وفدا من قيادة حركة "المقاومة الإسلامية - حماس" برئاسة محمود الزهار القيادي في الحركة ورئيس كتلتها البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني.
وأشار بيان للاتحاد، أن "الوفد ضم الشيخ النائب مروان أبو راس، وزير العدل السابق في الحكومة الفلسطينية النائب فرج الغول، النائب مشير المصري وعضو المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة النائب صلاح البردويل. وشارك من لبنان مسؤول العلاقات الدولية في "حماس" أسامة حمدان وممثل الحركة علي بركة ومسؤول العلاقات السياسية فيها أحمد عبد الهادي.
وشكر الزهار حمود على "مواقفه وجهوده"، مشيدا بدوره والاتحاد في الدفاع عن القضية الفلسطينية وتبنيها"، وتحدث عن أوضاع قطاع غزة، لافتا الى "حجم المأساة التي يعيشها سكان القطاع، نتيجة الحصار الظالم المفروض عليه".
وأوضح أن "جولة الوفد بدأت بزيارة جنوب أفريقيا وتواصلت في لبنان، على أن تشمل دولا عربية وإسلامية منها تركيا وتونس والجزائر وإيران وماليزيا وأندونيسيا والسنغال وغيرها، بهدف تسليط الضوء على مستجدات وتحديات القضية الفلسطينية وبيان معاناة سكان قطاع غزة".
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