قافلة طبية توقع الكشف على 4 آلاف مواطن بقرية الدير في طوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

استقبل الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، أعضاء القافلة الطبية المتخصصة للأمراض الجلدية والتناسلية، والتي وقعت الكشف الطبي بالمجان بقرية الدير التابعة لمركز طوخ، بتوفير أحدث الأجهزة، وتوفير العلاج اللازم مجانا، وجرى الكشف الطبي على 4 آلاف مواطن من أبناء القرية.

ضمّت القافلة الطبية أطباء الجلدية من جامعة بنها، وجامعة الأزهر، وجامعة بني سويف، ومستشفى الحوض المرصود بالقاهرة، بالتنسيق والتعاون مع شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية.

أكد المحافظ الاستمرار الدائم في إقامة القوافل الطبية خاصة في القرى، للكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها وتوعية الأهالي بكيفية التعامل مع أي مرض والوقاية منها، والتي تهدف إلى خدمة أبناء القليوبية.