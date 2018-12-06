باكستان: الحل للحرب في أفغانستان سياسي وليس عسكريًا

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد (أ ش أ)

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل، أن الحل للحرب في أفغانستان سياسي، وليس عسكريا.

ونقلت قناة "جيو" الباكستانية عن فيصل قوله -خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس- إن إسلام آباد تتطلع من أجل الحل السياسي، مشددًا على أنه لا حل عسكري للحرب الأفغانية.

وأشار المتحدث إلى خطاب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى رئيس وزراء باكستان عمران خان، الذي أكد خلاله ترامب حقيقة أن أفغانستان تمثل قضية مهمة للإقليم.

وأرسل ترامب خطابًا الاثنين الماضي طالب فيه عمران خان دعم عملية السلام في أفغانستان.