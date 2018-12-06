ود الشيخ يستقيل من رئاسة المريخ

تقدم الاستاذ محمد الشيخ مدني، رئيس مجلس إدارة نادي المريخ الوفاقي اليوم، باستقالته من رئاسة النادي، بعد خروج الفريق من تمهيدي أبطال أفريقيا على يد فايبرز الأوغندي وارجع ود الشيخ الإستقالة إلى أن الجو في النادي لم يعد مناسباً للمواصلة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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