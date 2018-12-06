وزير العدل يلتقي اللجنة التابعة لمكتب المفوض السامي

أكد وزير العدل د. محمد احمد سالم تعاون السودان مع اللجنة الفنية التابعة لمكتب المفوض السامية لحقوق الانسان.

واشار لدى لقائه بمكتبه يوم الخميس اللجنة الفنية التابعة لمكتب المفوض السامية لحقوق الانسان، الى ضرورة التعاون بين اللجنة و الجانب السوداني بما يدفع العمل الي الامام و قدم للوفد تنويراً حول الجهود التي يقوم بها الجانب السوداني بالتنسيق مع مبعوث السودان الدائم لدى الامم المتحدة بجنيف و الجهات المعنية مؤكداً اهمية الشفافية و التعاون و تضافر الجهود وقال انه تم تشكيل فريق قومي لتقديم النصح القانوني بشأن المكتب القطري.

من جانبها ثمنت مسؤولة مكتب شرق و جنوب افريقيا بالمفوضية السيدة جوليت بحسب سونا – بالدعم و التعاون الذي وجدته اللجنة من الجانب السوداني و المعلومات الضافية مما اسهم في تسهيل عمل اللجنة مشيرة الى ان اللجنة التقت بالمسئولين بالدولة مضيفة ” لاحظنا خلال الزيارة التى قمنا بها الى دارفور التطور الذي يشهده الإقليم و التقدم المحرز في العديد من المجالات علي أاسها ملف حقوق الانسان و العمل الطوعي بمشاركة مجتمعية فاعلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)