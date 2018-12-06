ريفر بلايت يحطّ الرحال في مدريد

وصل فريق ريفر بلايت إلى مدريد صباح اليوم الخميس استعدادا لخوض إياب نهائي كأس ليبرتادوريس في استاد سانتياغو برنابيو بعد يوم واحد من وصول غريمه بوكا جونيورز إلى العاصمة الاسبانية.

ومن المتوقع انتشار 2500 من عناصر الشرطة لتأمين مباراة القمة بين الناديين الأرجنتينيين يوم الأحد والتي تصنف ضمن أشرس المواجهات في هذه الرياضة وانتقلت من ملعب ريفر بلايت إلى ملعب ريال مدريد بسبب أحداث الشغب.

وبحسب (بين سبورت) سيغلق طريق “باسيو دي لا كاستيانا” الواصل بين قلب مدريد والاستاد من الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (الثامنة بتوقيت غرينتش) يوم الأحد إذ ستفصل الشرطة بين جمهوري الفريقين لتجنب العنف.

وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني لكنها تأجلت عقب إصابة لاعبين من بوكا عندما تعرضت حافلة الفريق لاعتداء من قبل جماهير ريفر بلايت خارج استاد المونيمونتال في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وانتهى لقاء الذهاب بملعب بوكا بالتعادل 2-2 الشهر الماضي ورغم الانتقال لقارة أخرى نفدت كل تذاكر مباراة الإياب في استاد برنابيو الذي يتسع لـ85 ألف مقعد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365).