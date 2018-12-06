محلية أبو حمد تتجه لعمل بطاقات لصرف الوقود

كشف عبد العال خرساني معتمد محلية أبو حمد عن إتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير لتنظيم إنسياب توزيع الوقود وتوفيره للموسم الشتوي الذى تقدر مساحته المزروعة بـ(127) ألف فدان.
وقال معتمد أبوحمد بحسب (smc) إنه تم الإتفاق على صرف الوقود للعربات عبر كروت ترتبط بفترة زمنية محددة، مؤكداً أن هذا الإجراء ضروري خاصة وأن المحلية بها عدد كبير من العربات والمحركات الثقيلة التي تعمل بمناطق التعدين.
وأكد خرساني أنه تم زراعة (19020) فدان قمح من المساحة الكلية و(23) الف فدان أعلاف وبقوليات ومحاصيل أخرى إضافة إلى (85) فدان نخيل وموالح.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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