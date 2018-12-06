النفط ترحب بالإستثمار الكندي في النفط والمعادن

رحب وزير النفط والغاز والمعادن المهندس أزهري عبدالقادر عبدالله برغبة كندا في الاستثمار في مجال النفط والغاز والمعادن بالسودان .وقال إن ابوابنا ستظل مفتوحه لكل الراغبين في الاستثمار في قطاع النفط والمعادن .

جاء ذلك لدى لقائه القائم بالأعمال الكندي بالخرطوم ادريان نورفولك ,وبحث اللقاء امكانية دخول الشركات الكنديه الي السودان للعمل في النفط والمعادن .

وعدد وزير النفط والغاز والمعادن الفرص والامكانيات التي يتمتع بها السودان من ثروات نفطية ومعدنية وقال إن في مجال النفط والغاز لدينا مربعات مطروحه للاستثمار ، مؤكداً استعداد الوزارة لتقديم العون اللازم للشركات الكنديه الراغبه في الاستثمار مشيرا الي دور السودان في إعادة ضخ بترول دولة جنوب السودان مما انعكس ايجابا على البلدين مؤكداً ان العديد من الشركات أبدت رغبتها في الاستثمار في مجال النفط والغاز والمعادن بالسودان.

ومن جانبه قال القائم بالأعمال الكندي بحسب سونا – “إننا نتطلع الي التعاون مع السودان في مجالات النفط والغاز والمعادن ” مقدما الدعوة للوزير للمشاركة في مؤتمرات النفط والمعادن بكندا العام المقبل مشيراً الى تمتع السودان بثروات نفطية ومعدنية موضحاً ان بلاده سبق وان نظمت سمناراً عن المعادن بالسودان وترغب في المزيد من التعاون وتبادل الخبرات في مجال السياسات والقوانين المنظمة لعمل النفط والمعادن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)