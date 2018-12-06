المسابقات تحول لقاء الأسود والهلال إلى أم درمان

وافقت لجنة المسابقات بتحويل مباراة هلال كادوقلي وضيفه الهلال العاصمي والمحدد لها الأحد المقبل، من ملعب مرتا بكادوقلي إلى ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان، تقديراً لظروف الهلال الذي ستعود بعثته صباح اليوم من زنزبار وتغادر فجر الثاني عشر من ديسمبر الحالي إلى تونس لمواجهة الأفريقي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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