"الشاباك": اعتقلنا خلية متخصصة في تهريب الهواتف للأسرى

الخليج 365 | فريق التحرير

أعلن جهاز المخابرات الإسرائيلية "الشاباك" عن إحباط عملية تهريب هواتف خليوية إلى الأسرى في معتقل نفحة الصحراوي، من خلال خلية تضم فلسطينيين من الأراضي المحتلة عام 1948، ومن الضفة أيضًا.

وقال "الشاباك" في بيانه مساء الخميس إن المعتقلين نجحوا في تنفيذ عدة عمليات تهريب هواتف خليوية إلى الأسرى منذ عام 2018، وذلك بالتعاون مع أسير فلسطيني، قبل أن يتم اعتقالهم وإحباط عملية تهريب كبيرة كانت في مراحل متقدمة.



أعضاء الخلية حسب رواية "الشاباك"



وأضاف أن عناصر الخلية المذكورة تدربوا على مدار فترة طويلة على استخدام الطائرات المسيرة، والتنسيق مع الأسرى داخل السجون حول الأماكن المناسبة التي ستوضع فيها الهواتف بعد اختراق جدران السجن، لكنه لم يوضح إن كانت العمليات الناجحة السابقة قد نُفذت بهذه الآلية فعلاً، أو أن التدريبات كانت من أجل تنفيذ العملية التي تم إحباطها باستخدام طائرة مسيرة أيضًا.

فيما ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية أن الخلية نفذت عدة طلعات تدريبية اخترقت من خلالها جدران السجون بالفعل، وفي إحدى المرات كانت الطائرة تحمل حبات بطاطا.

وأفاد "الشاباك" أنه حوّل أعضاء الخلية وأسرى تعاونوا معهم إلى معتقل "نفحة" ومعتقلات أخرى للتحقيق، كما نشر صورًا لهم وللأدوات المستخدمة في العمليات والتدريبات.