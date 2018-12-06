كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فضيحة جديدة تكشف عن "ضآلة" قطر دولياً (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في الوقت الذي تحاول فيه قطر خلق دور لها على الصعيد الدولي، سواء بالإحجام السياسي أو الإقبال، إلا أن جميع المشاهدات والدلائل تؤكد على دورها الضئيل، الذي تبرزه دائما كاميرات الإعلام والمحافل الدولية، واللقاءات ذات الأهمية.

انزواء وزير قطر

في مشهد لطالما يتكرر، جلس المندوب القطري وحيدا، على إحدى الطاولات أثناء عقد أحد اللقاءات الخاصة بمؤتمر أوبك في العاصمة النمساوية فيينا، مجسدا دور دولته الذي لم يذكر، وبدى عاريا تماما دون أي اهتمام إعلامي على الإطلاق.

السعودية تتألق

وأمام هذا المشهد القطري، جذب أنظار الجميع، تجمهر وسائل الإعلام العالمية والدولية أمام وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، فيما تؤكد الصورة أنه لا جديد في كل محطات أوبك، حيث تظل المملكة العربية السعودية صاحبة الحضور الطاغي عالميًا، بينما تزداد قطر انزواءً واختفاءً.

السعودية لا تقبل إملاءات

هذا وصرح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، خلال اللقاء ذاته أن الولايات المتحدة "ليست في موقع" يسمح لها بأن تملي على منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) سلوكها.

وأكد "الفالح" قائلا "لا أحتاج إلى إذن أحد لخفض" الإنتاج، فيما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة الدول الأعضاء في أوبك إلى عدم خفض الإنتاج، مؤكدا أن أسعار النفط العالمية يجب أن تظل منخفضة.