كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 4 أشخاص جراء السيول بقبرص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وسائل إعلام في الشطر الشمالي من قبرص اليوم الخميس، إن 4 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم مع انهمار البرَد والمطر على الجزيرة.

وذكرت وسائل إعلام في شطر الجزيرة الخاضع لتركيا، أن السيول جرفت سيارة الضحايا في وقت متأخر أمس الأربعاء، وأبلغ السكان في قبرص عن هطول الأمطار دون انقطاع تقريباً منذ أول أمس الثلاثاء، وقال البعض إنها أعنف أمطار، تعيها ذاكرتهم.

والسيول جراء الأمطار الغزيرة ليست نادرة في قبرص ولكن استمرارها أمر نادر، ومن المتوقع أن يستمر سوء الأحوال الجوية اليوم مع إصدار مكتب الأرصاد الجوية تحذيراً بالغاً من الطقس في الساعات الـ 24 المقبلة.

وقالت ساكنة في المنطقة: "في غضون دقائق انقلب الحال من شمس ساطعة جميلة إلى برد قارس يتخلله هدير الرعد"، وأضافت أن "السكان يكدسون أكياس الرمال لمنع المياه من التسلل عبر النوافذ ومن تحت الأبواب".

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي سيارات جرفتها الأمطار إلى البحر، والمياه تغمر بعض المنازل، وفيضان الأودية الجافة عادة، ما سبب خسائر في العاصمة نيقوسيا، وأجبر على إغلاق أجزاء من طريق رئيسي يربط المدينة بميناء كيرينيا التاريخي على الساحل الشمالي للجزيرة.