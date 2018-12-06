في ظرف ثلاثة أيام .. البحرية الملكية تساعد أزيد من 181 مهاجرا في عرض المتوسط

لا زال البحر الأبيض المتوسط مسرحا كبيرا للهجرة السرية، حيث كشفت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، اليوم الخميس، عن حصيلة مساعدتها للمهاجرين في المتوسط خلال ثلاثة أيام.

وقالت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، اليوم الخميس، إن البحرية الملكية قدمت المساعدة لـ181 مهاجرا بعرض البحر الأبيض المتوسك، منذ يوم الثلاثاء الماضي وإلى حدود اليوم الخميس.