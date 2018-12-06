حزن في بيت “السنبلة” في خنيفرة.. وفاة مفاجئة لنائب رئيس المجلس الجماعي

وسط صدمة مستشاري بلدية خنيفرة، فارق مستشار جماعي، يشغل مهمة النائب السادس لرئيس المجلس، الحياة، زوال أمس الأربعاء، في المركز الاستشفائي الإقليمي، في واقعة فاجأت كل فعاليات المدينة.
وأكد مصدر في حزب العدالة والتنمية لـ”اليوم24″، أن المستشار الجماعي “م.ت”، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، فارق الحياة بشكل مفاجئ، منبها إلى أن واقعة وفاته صدمت الجميع، خصوصا مستشاري مجلس بلدية خنيفرة.
ونفى المصدر نفسه أن تكون الوفاة نتيجة مرض عضال، كان يعانيه الفقيد، بحكم أنه لا أحد كان يعلم بمرضه، مكتفيا بالقول “الطبيب أشار إلى مشكلة في القلب”.
وشيع سكان المدينة جثمان الراحل، في موكب جنائزي مهيب، إلى مثواه الأخير، في مقبرة المدينة.
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