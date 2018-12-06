شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 146 طالباً على خلفية احتجاجات باريس والان نبدء بالتفاصيل

أكد مصدر في الشرطة الفرنسية اليوم الخميس إلقاء القبض على نحو 146 شخصا، يبدو أنهم من طلبة المرحلة الثانوية، بالقرب من إحدى المدارس الواقعة خارج العاصمة الفرنسية، باريس.

وقال المصدر إن الاعتقالات جرت بعد وقوع أعمال تخريب في بلدة مانت-لا-جولي.

وأفادت وسائل إعلامية محلية بأن هناك مدارس ثانوية أخرى في منطقة باريس، وفي مناطق أخرى بأنحاء فرنسا، شهدت أيضا تجمعات للطلبة وإقامة حواجز.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن شكاوى الطلبة تضمنت القيام بإصلاحات للتعليم، وتوفير منصة إلكترونية جديدة من أجل تخصيص أماكن في الجامعات.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض الطلبة كانوا يرغبون في إظهار دعمهم لحركة "السترات الصفراء"، ضد فرض زيادة الضريبة على البنزين والديزل.