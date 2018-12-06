الجزائر تسحب صناديق الزكاة من المساجد

الخليج 365/ بغدادأعلنت الجزائر، سحبها صناديق الزكاة من المساجد، بعد "تكرار سرقتها خلال السنوات الماضية، ولم تقدم بديلا لها في الوقت الحاضر.

وكتب وزير الشؤون الدينية الجزائري محمد عيسى، في تدوينة على "فيسبوك" جاء فيها "استدعينا اللجنة الوزارية المكلفة بصندوق الزكاة، للتداول حول قرار سحب صناديق الزكاة والتبرعات من مساجد الجمهورية".

وأضاف، أن "روح الإمام وسلامته وقدسية المسجد وهيبته، قبل كل شيء"، من دون أن يقدم تفاصيل أخرى حول البديل لجمع أموال الزكاة.

