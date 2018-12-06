وزير المالية الفرنسي محذرا: بلادنا تواجه لحظة خطيرة

الخليج 365/ بغدادحذر وزير المالية الفرنسي جيرالد دارمانان، الخميس، من أن بلاده تواجه لحظة خطيرة بعد احتجاجات استمرت لأسابيع بقيادة ما بات يعرف بـ"السترات الصفراء" وخلفت مئات المصابين.

وقال دارمانان لمحطة فرانس إنتر إن "إلغاء الضرائب سيكلف الحكومة الفرنسية أربعة مليارات يورو ما يعادل 53ر4 مليارات دولار"، إلا أنه أشار إلى أن حكومة بلاده ستحافظ مع ذلك على أوضاعها المالية العام القادم.



وتواصلت حالة الغليان الشعبي في فرنسا ضد سياسات الرئيس ايمانويل ماكرون على الرغم من قرار السلطات الفرنسية الغاء الضرائب على الوقود حيث اعتبرت حركة السترات الصفراء التى تقود الاحتجاجات أن مطالبها لم تتحقق لبدء حوار مع الحكومة وانها ماضية في مطالبتها برحيل ماكرون.

يشار إلى أن الاحتجاجات التي تشهدها مختلف المناطق الفرنسية منذ السابع عشر من الشهر الماضي وشارك فيها عشرات آلالاف تحولت إلى معضلة بالنسبة لماكرون الذي أطلق كثيرا من الوعود والمبادرات منذ توليه الرئاسة في أيار عام 2017 لكنه لم يحقق منها شيئا.

