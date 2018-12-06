انتهاء محادثات الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية بالتعهد بجولة أخرى في 2019

قال هورست كولر مبعوث الأمم المتحدة الخاص للصحراء الغربية للصحفيين إن المحادثات التي عقدت برعاية المنظمة الدولية على مدى يومين بشأن الملف انتهت بتعهد كل الأطراف الاجتماع مجددا في ”مائدة مستديرة“ مماثلة في الربع الأول من العام المقبل.
وأدلى المبعوث بهذه التصريحات بعد انتهاء الاجتماعات بشكل غير متوقع يوم الخميس.
وأحجم المبعوث عن تلقي أسئلة من الصحفيين لكنه قال إن وزراء خارجية الجزائر والمغرب وموريتانيا وممثلين عن جبهة البوليساريو ”تواصلوا بصراحة بروح من الاحترام المتبادل“.
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