انت الان تتابع شاهد رد فعل نادين لبكي بعد ترشيح فيلمها للجولدن جلوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد عبد المنعم ٠٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٠٠ م

بعد إعلان نبأ ترشيح الفيلم اللبناني «كفر ناحوم» لجائزة أفضل فيلم أجنبي فى «الجولدن جلوب»، انتشر فيديو للمخرجة نادين لبكي، على وسائل التواصل الاجتماعي، حين تلقت الخبر أثناء تواجدها في بيتها بلبنان، حيث أخذت تصرخ فرحا غير مصدقة للخبر.. الفيلم تدور أحداثه فى دول العالم العربى التى تعصف بها أزمات ومشاكل سياسية واجتماعية طاحنة، ويسلط العمل الضوء على حياة طفل يعيش في تلك الأجواء الصعبة، ويعانى من عدد من المشاكل، وهو من تأليف جهاد حجيلي الذي شارك فى تأليف فيلمى لبكى السابقين «سكر بنات»، و«هلأ لوين».

وقالت نادين فى تصريحات صحفية، عن العمل إنها عندما بدأت بالتفكير بالفيلم، اقترح عليها زوجها خالد مزنر، (منتج الفيلم) أن تكتب جميع المواضيع التي كانتُ تود التطرّق إليها على لوح أبيض في منتصف غرفة الجلوس في منزلهما، معقبة: «وعندما عدت إلى ذلك اللّوح بعد فترة معينة، أخبرتُ خالد بأنني أشعر أن كافة