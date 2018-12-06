انت الان تتابع تأملات حول مريض الزهايمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - * من ضمن تأثيرات مرض الزهايمر "يقوم المرض على إثر الإصابة به بتكوين العُقد والبقع في بناء المخ التشريحي؛ مما يؤدِّي إلى موت خلايا المخ، خصوصًا الفص الصدغي، الذي يختزن به الذاكرة، إضافة إلى قصور في بعض العمليات الكيميائية الهامة بالمخ، التي على إثرها يحدث قصور في وظيفة تناقل الرسائل العصبية بين خلايا المخ". *

* تتكاثر البقع/ الثقوب في نسيج المخ، نسيج الذاكرة. تسقط الرسائل والمعلومات في فراغات سوداء بين حقب زمنية، أو داخل فواصل اضطرارية تتخلل سيرة شخص ما. تمر الشمس من هذه الثقوب، شمس منتصف ليل الذاكرة، إلى العدم الذي ينتظر وراءها. الضوء الذي يتخلل هذه الثقوب لا يكشف في طريقه أي أحسام أو حكايات، إنه ضوء الأرض

* تتكاثر البقع/ الثقوب في نسيج المخ، نسيج الذاكرة. تسقط الرسائل والمعلومات في فراغات سوداء بين حقب زمنية، أو داخل فواصل اضطرارية تتخلل سيرة شخص ما. تمر الشمس من هذه الثقوب، شمس منتصف ليل الذاكرة، إلى العدم الذي ينتظر وراءها. الضوء الذي يتخلل هذه الثقوب لا يكشف في طريقه أي أحسام أو حكايات، إنه ضوء الأرض الأولى بلا بشر.

* يُقال "إن الذاكرة عبارة عن قاموس لغوي، يقوم الزهايمر بتمزيق صفحات منه". تمر الكلمات أمام المريض، أو يحاول أن يبحث عنها، فلا يعثر العقل عليها داخل هذا القاموس، تختفي تمامًا داخل هذه الثقوب. هناك بقع بيضاء تتخلل أي جملة، جملة المريض تتعثر في هذه الفراغات، يملؤها بالصمت أو البكاء أو الحيرة، أو بضوء شمس منتصف ليل الذاكرة. ولكن السؤال: لماذا يبحث المريض عن الكلمات المناسبة إلا لو كان ما زال يشعر بفقد هذه الكلمات وحرارة ملمسها في ذاكرته ولسانه؟

* تقول دكتورة أليس هولاند، أستاذ علم اللسانيات في جامعة كولومبيا، التي تعاني من مرض الزهايمر، في فيلم "Still Alice"، قامت بالدور جوليان مور "أرى الكلمات تمر أمامي ولكن لا أستطيع الإمساك بها".

* ينكر مريض الزهايمر من حوله، لا يعرفهم ضمن من ضاع مع تمزق وتلف الذاكرة. الاثنان في لحظة امتحان أكبر منهما. يعود الإنسان بلا ذاكرة، أو بذاكرة مهشمة بلا ماض أو مستقبل، وبالتالي يعكس مريض الزهايمر على "الآخر"، هذه العدمية الزمنية، يهدده بعدوى محو الزمن.

* من يعش مع هذا "الغريب" يصبح غريبًا أيضًا عن نفسه، أو صورة جديدة منه، تتلاشى الصورة الأصلية، وتبدأ الصورة الجديدة في فرض نفسها عليه.

* مع هذه الغربة قد يولد الشك، حتى في أقرب الأشخاص. شك وتوجس مصدره الخوف، وليس مصدره عدم الثقة.

* يَضْمر داخل هذه البناء المعقد، أو الآلة المعقدة، التي اسمها الإنسان؛ أهم جزء فيها، الذاكرة، الذي يكوِّن المشاعر، والاستجابات، والماضي والمستقبل، ويلعب أيضًا اللعب الرمزية بإخلاص حقيقي.

* في حياتنا العادية نكوِّن هذه البقع أو الثقوب المتعمدة، من أثر النسيان. رغبة المريض/ الإنسان في نسيان حدث بعينه، فيقوم بقطع جزء من ذاكرته أو المرور عليها سريعًا، أو يقوم هذا الجزء بتغطية نفسه أثناء عبور الوعي أمامه ليخفيه. كلها تمارين بدائية للزهايمر، فرغبة النسيان والتي هي رغبة إنسانية أصيلة وصحية، كأن المرض كامن داخلنا بدون أعراض، أو أن المرض عبد للنسيان الذي تجنح له الذاكرة، من أجل أن تتخلص من كل ما يثقلها.

* يبدو أن هذا النسيان الذي نمارسه بتلقائية، في حياتنا من أجل الحماية، جزء من نسيان أكبر كامن داخل الذاكرة، "النسيان الأم" الذي يقف على الجانب الآخر من الذاكرة ومن الخوف.

* يقف مريض الزهايمر وحيدًا في الحاضر، يتآكل الماضي، والمستقبل، ينظر باستغراب لكل شيء حوله، لا يقدر على تكوين مشاعر حقيقية، فالذاكرة هي التي تمنح المشاعر. يعمل بذاكرة مؤقتة سريعة الذوبان داخل الثواني والدقائق التي تكوِّن الحاضر. تقول دكتورة أليس في الفيلم "أنا أعيش في هذه اللحظة"، ربما تعنى أن حياتها تُدرك جزئيا، بواسطة هذه اللحظة، التي تكوِّن الحاضر، ولا تتصل بلحظة أخرى، لأن في هذه اللحظة الأخرى هناك ذات أخرى منفصلة عن الأولى.

* يحمِّل مريض الزهايمر حياته كلها على حاضره، وربما يفسرها، وتلمع في خاطره فكرة الحياة نفسها، على هذه الشعرة من الذاكرة المؤقتة التي يزول شعاعها سريعًا.

* ولكنه ربما، في أغلب الأوقات، يسائل مريض الزهايمر نفسه عن معنى "وجوده"، عن هذا الجسد الذي يحمله، ربما لا يمنح نفسه مبررًا للوجود، لأنه لا ينازع ماضيًا أو مستقبلًا، فكثافة وجوده عارضة، ولا يوجد مكان لتوليد العاطفة ومنح الجسم دفقتي وميض الماضي والمستقبل.

* مريض الزهايمر هو "الغريب" بامتياز، الذى ينطبق عليه القول بأنه مقذوف في الدنيا، هبط لها مباشرة من الجنة أو من أي مكان آخر، وبدون ولادة جديدة، ولا يعرف سببا لهذا، فكل تساؤلاته بها استنكار أو تعجب أو حيرة ماذا يفعل بوجوده الجديد/ القديم في هذه اللحظة؟

* أستغرب شعور الغربة عليه، لو صح، فالغربة يكمن فيها الألفة. ربما ينمو لديه حس المقارنة بلا هدف سوى المقارنة. هو لا ينتمي لهؤلاء الآخرين بالفعل، لأنه بلا ماض مشترك معهم، سقط ماضيه فسقطت معه غرابته وألفته واعتياده للأشياء. ربما لا يشعر بالغربة، لكن يشعر بالضياع، التيه التام الذي لا تتخلله أي طرق للعودة، لقد "دخل وهناك من أغلق الباب من الخارج".

* ربما يجلس، مريض الزهايمر، أمام جسده في هذه اللحظات، كآلة مفككة، كل جزء لا يعرف الآخر ولا يعمل معه. تتفكك كل العناصر من حوله، ويفقد العلاقة والروابط بينها، لا يعرف أين يضع الحذاء، أو كيف يزرر القميص، أو يلبسه. كل الأشياء منفصلة عن بعضها البعض، ولا يعرف كيف يديرها، كأنه يتعرف عليها لأول مرة، كأنه جاء الأرض للمرة الأولى، ناسيا كل ما كان.

* كل شيء يكون جديدًا عليه: الناس، التليفزيون، الفراش، الكرسي، كلها منتجات صناعية لا تتفق مع هذا الشخص الضائع الذي سقط على الأرض من "حضارة كوكب الزهايمر".

* "وصفه الرئيس ريجان، الذي أصيب به، ساخرًا بأنه مرض جميل، لأنك ترى الأشخاص أنفسهم، كل مرة، وكأنك تراهم لأول مرة".

* ولكن في هذه الحالة هل هناك شخص يتألم؟ هل ذهب الألم مع غياب الذاكرة؟ من الذي يتألم لو كان هناك ألم؟ هل كان آدم يتألم في الجنة؟ هل حل محله ألم الغموض والحيرة والبحث عن إجابات؟ على أي خيط، غير الذاكرة، تتسرب هذه المشاعر؟ هل الروح ذاكرة أخرى، أبقى من الذاكرة التي نعرفها، ولا تزال تحتفظ بداخلها عن بقايا حياة، وأشكال اتصال قديمة ضمرت، لقلة الاستعمال، مثل فقرة الإنسان الأخيرة لعموده الفقري؟

* ربما ذاكرة مريض الزهايمر مثل آدم قبل أن يتعلم الأسماء ويكتسب إنسانيته.

* ربما يعود مريض الزهايمر إلى حقب سحيقة، يسأل هذه المزق من الذاكرة، من أتى به إلى هذا المكان؟ ومن هؤلاء الذين يحيطون به؟ ولأن الرحلة عادة تجاه الماضي، كونه مادة الذاكرة، ففي بعض المراحل المتقدمة من المرض يتوقف المريض أمام الطفولة، لكن الطفولة هنا ليست مرحلة حنين أو براءة كما نتعامل معها في حياتنا العاطفية، ولكنها محطة باردة، إشارة سقطت فجأة على ذاكرته مثل الإشارات المخيفة والجماجم والأشباح التي تخرج فجأة داخل غرفة الألعاب في الملاهي. هنا تظهر الطفولة كلعبة لا تعني شيئا.

* ينسى مريض الزهايمر هذا الزمن الصناعي، الذي يُحدد باليوم والشهر والسنة والدقيقة والثانية، ويعود لزمن بلا تخطيط، عبارة عن لحظات منفصلة، كأنه معلق وحوله فراغ زمني، كأنه يهز رجليه بقوة عندما يُدلِّى أحدنا داخل هوة سحيقة. "تفرفص" القدمان في الهواء بقوة، كأنها يلتمسان أرضًا داخل هذه الهوة بهذه الحركات العصبية المرتجفة. لذا كل حركات مريض الزهايمر عصبية، ترتجف، لأنها تبحث عن أرض لا يجدها تحته. يحاول مريض الزهايمر بكل الطرق أن يبني أرضًا داخل هذه الهوة السحيقة، ليملأ لحظته.

* ربما هناك يوم، ولكن ليس هناك غد. كل شيء يتجدد بدون سابق ذاكرة، بدون أن يلمس اللحظة التالية.

* هناك جزء وليس هناك كل.

* ربما ينفصل مريض الزهايمر عن كل ما حوله، ولكن تبقى الحياة داخله مستمرة، لأن شفرتها أسبق من هذه الذاكرة، إلى أن تتساوى الكفتان.

* مرضى الزهايمر يتحولون لخضراوات بشرية، كما يصفهم المثل الإنجليزي، نمو بلا ذاكرة، نمو من أجل النمو، وليس من أجل الحب.***

* النسيان "الأم الكبرى" التي تحتضن الذاكرة، الذكر الذي يعيش داخل رحم الذاكرة الأنثى.

* النسيان مثل الطبقة التي تفرزها الشجرة لتلئم جروحها.

* كل حضارة، كحضارة الذاكرة، مهددة بالمحو، وربما الفن هو نقل صورة من حضارة الذاكرة والاحتفاظ بها خارجها.

* مريض الزهايمر لا يصاب بتهيؤات، أو يخترع واقعًا جديدًا يهرب إليه، هو مُواجَه بواقع واحد لا غير، ببعد واحد يعيش فيه بلا كثافة، أو أبعاد أخرى تأتي من الماضي أو من المستقبل. فالماضي يمنح بعدا وثخانة للأشياء، يجسِّمها. أما مريض الزهايمر فلا يجسِّم شيئا، يعبر عبر خيط واحد يسير عليه، خيط رفيع بدون سقوط، ولا خوف أصلا من حدوثه. هو الناجي الوحيد من السقوط.

* بعد النسيان لأقرب الأشياء يُظهر مريض الزهايمر رغبته الجنسية علانية على الملأ، ليس بسبب الرغبة الكامنة في الشخص نفسه، ولكن بعد أن كفت الذاكرة عن العمل، تكشَّف جوهر حيواني كامن بها، فربما الذاكرة كما هي تمنح الإنسان الرغبة، تجردها من إنسانيتها.

* أحيان قليلة، وربما في الأفلام فقط، تتجاوز الذاكرة ثقوبها، بقعها، وتسترد بعضًا من حياتها السابقة كومضة، مثل الومضة التي ظهرت في فيلم "Notebook". تلك الومضة التي انتظرها الزوج مع زوجته التي أصيبت بالزهايمر، فقرر أن يعيش معها في المصحة، كأي "غريب" عنها. وخلال رحلة استعادة هذه الومضة، يقرأ عليها قصة حبهما وزواجهما، التي قامت بكتابتها قبل إصابتها بالزهايمر. في لحظة تتوحد السيدة مع بطلة الحكاية، وبالتالي تعرف بأن بطل الحكاية هو زوجها الذي يحكي لها. دقائق قليلة يرقصان فيها ويستردان الماضي، ثم يسقط الماضي مرة أخرى داخل هذه الثقوب السوداء للذاكرة. قوة القصة وتحولاتها، وتمثال البطولة، كلها ترمم ذاكرتها، تخيط الزمن بعضه بعض، الأحداث بعضها ببعض، فتعرف السيدة، بأن الذي يجلس بجوارها هو حبيبها القديم، ثم زوجها بعد ذلك.

* كان الزوج، في الفيلم، يسير عكس اتجاه الذاكرة البيضاء الممزقة لزوجته، يحشوها بما كانت تمتلئ به من قبل، لعل الذاكرة تصادف ثنية أو زاوية أو مسمارا تتعلق به، ومنه تبدأ رحلة العودة.

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* انظر موقع:

https://www.alukah.net/translations/0/94222/#ixzz5YcEHG0Ky

** أقصوصة "الزهايمر" د. غازي عبد الرحمن القصيبي- بيسان للنشر والتوزيع والإعلام. 2010

*** المرجع السابق.