انت الان تتابع أشرس 10 سلالات كلاب في العالم.. «بول ماستيف» قاتلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - دوبر مان من الكلاب الذكية جدا والقوية والحساسة للصوت! تستشعر الخطر، كما أنها عدوانية بطبيعتها تجاه الغرباء، وأيضا حجمها يلعب دورا في جعلها أكثر خطورة!

تقريبا كل الكلاب يمكن أن تسبب أضرارا وخطورة لا يمكن تصورها، ولكن بعض السلالات أكثر عرضة لإظهار ردود فعل خطيرة وتسبب الوفيات! وفي تلك الحالة يجب خضوعها للتدريب لكي لا تؤذي أي إنسان، وعلى الرغم من أن الصفات العدوانية تعتبر من طبيعة بعض سلالات الكلاب، فإنه يمكن أن تلعب الرعاية المناسبة دورا كبيرا في تحويلها إلى كائنات أليفة أكثر، وخلال الأيام القليلة الماضية أصبحت الكلاب محور الحديث في مصر نتيجة إصدار قرار بتصديرها، وبناء على ذلك عليك معرفة أشرس 10 سلالات من الكلاب في العالم، حسبما ذكرها موقع insidedogsworld.com.

1- الكلب الدنماركي يعرف أيضا بـ "الدرواس الألماني"، وهذا النوع من الكلاب قد يكون لطيفا في حالة تدريبه بشكل صحيح ورعايته. إنه ينتمي بالفعل إلى مجموعة الكلاب العاطفية والحساسة للغاية، ولكن إذا لم يتم تدريبه واجتذابه من سن مبكرة فيمكن أن يصبح خطيرا وعنيفا، وبالنظر إلى ارتفاع الجسم والوزن فيمكن أن تحدث

1- الكلب الدنماركي

يعرف أيضا بـ "الدرواس الألماني"، وهذا النوع من الكلاب قد يكون لطيفا في حالة تدريبه بشكل صحيح ورعايته. إنه ينتمي بالفعل إلى مجموعة الكلاب العاطفية والحساسة للغاية، ولكن إذا لم يتم تدريبه واجتذابه من سن مبكرة فيمكن أن يصبح خطيرا وعنيفا، وبالنظر إلى ارتفاع الجسم والوزن فيمكن أن تحدث وفيات.

2- البوكسر

يسمى أيضا بـ"الكلب الملاكم" وهو من أنواع كلاب الصيد التي تستخدم في الحراسة والهجوم، يملك فكا قويا ولديه ما يكفي من القوة ما يجعله خطرا في حال مواجهته لإنسان، وإذا لم يتم تدريبه بشكل صحيح فيتحول إلى كلب عدواني، ويجب الأخذ في الاعتبار عند تدريب هذا النوع من الكلاب تجنب المعاملة القاسية والعقاب، لأن هذه العوامل يمكن أن تجعل الوضع أسوأ! 3- الملموت من ألاسكا إنها كلاب نشطة للغاية، وإذا لم يتم استخدام طاقتها بشكل إيجابي، فإنها يمكن أن تتحول إلى كلاب عدوانية تماما! دائما ما تبحث عن الفريسة لاصطيادها، وبالرغم من كل ذلك فإن هذه الكلاب بطيئة في التعلم، لذا يحتاج تدريبها إلى الكثير من الصبر.

4- الهاسكي السيبيري هذه الكلاب تشبه الملموت في قوتها، كما أنه يتم استخدامها في العمل وهذا هو السبب في أنها ليست اجتماعية للغاية!ولكن مع النهج الصحيح والتدريب، يمكنك جعلها أكثر هدوءا، أما التنشئة الاجتماعية السيئة والتدريب فسيحولها بالتأكيد إلى كلاب عدوانية وخطرة!

5- بول ماستيف إنها من كلاب الحراسة التي لديها عدوانية طبيعية، إذا لم يتم الاعتناء بها بشكل صحيح يمكن أن تتحول إلى قاتلة! فهي كلاب كبيرة، لذلك فإن تدريبها وجعلها مطيعة أمر لا بد منه من أجل تجنب المواجهات غير السارة!

6- كلاب الولف يسمى بـ"الكلب الذئب"، إنها هجين بين الذئاب والكلاب الرمادية، وهذا يجعلها غير متوقعة تماما! وتم حظرها في العديد من الدول لأنه لا يمكن تربيتها وامتلاكها في المنزل.

7- دوبر مان هذه الكلاب ذكية جدا وقوية وحساسة جدا للصوت! تستشعر الخطر وتتفاعل بمفردها! إنها عدوانية طبيعيا تجاه الغرباء وأيضا حجمها يلعب دورا في جعلها أكثر خطورة! وإذا لم يتم تدريبها على النحو الملائم، فيمكنها أن تسبب بعض الضرر.

8- الجيرمان شيبرد الكلب الراعي الألماني.. هذه الكلاب تحاول التخلص من الخطر، ويمكن أن تتسبب في أضرار مميتة! طبيعتها العدوانية يمكن تخفيفها إلى حد ما من خلال التدريب المناسب، وبهذه الطريقة، سوف تحصل على حيوان أليف تحبه كثيرا.

9- روت وايلر من أشرس الكلاب التي تستخدم في الصيد أحيانا، وتوجد بكثرة في أمريكا الشمالية، وهذه الكلاب في حاجة إلى التدريب المستمر والاهتمام من أجل تجنب ردود فعل خطيرة! 10- البيتبول

هي كلاب مقاتلة لديها فك قوي وكبير، وعضة منها مميتة، ومعظم الكلاب تخاف من البيتبول، وبالرغم من كل ذلك فإنها وفية لأصحابها إذا تم تدريبها في سن مبكرة من أجل تجنب المواقف الخطرة غير الضرورية! هذه قائمة بأشرس 10 كلاب في العالم، فإذا كنت مهتما بهذه الحيوانات ففي الغالب تعرف جميعها، وإذا كنت تقرأ عنها لأول مرة، فأنت بالفعل حصلت على معلومات جديدة.



شكرا لقرائتكم خبر عن أشرس 10 سلالات كلاب في العالم.. «بول ماستيف» قاتلة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .