ترشيحات جولدن جلوب.. العرب ينافسون بقوة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:حليمة الشرباصي ٠٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٥٨ م
جولدن جلوب
أعلنت لجنة تحكيم جولدن جلوب قائمة المرشحين هذا العام في حفلها الذي يقام في يناير المقبل، وكانت اللجنة اختارت مضيفي الحفل وهما: الممثل الكوميدي آندي سامبرج والممثلة ساندرا أوه التي ترشحت أيضًا لجائزة أفضل ممثلة درامية عن دورها في مسلسل Killing Eve، وسيشهد الحفل تنافسًا بين أفلام lack Panther، BlacKkKlansman، Bohemian Rhapsody، If Beale Street Could Talk، وA Star is Born لجائزة أفضل فيلم درامي، أما عن فئة أفضل فيلم كوميدي أو موسيقي؛ فتم ترشيح Crazy Rich Asians، The ، Green Book، Mary Poppins Returns.
وعن فئة أفضل مسلسل درامي تم ترشيح The Americans، Bodyguard، Homecoming، Killing Eve، وPose. ويتنافس على جائزة أفضل مسلسل موسيقي أو كوميدي: Barry، The Good Place، Kidding، The Kominsky Method، وMarvelous Mrs. Maisel، أما جائزة أفضل فيلم أنيميشن فيتنافس 5 أفلام وهي: Incredibles 2، Isle of Dogs، Mirai،
وعن فئة أفضل مسلسل درامي تم ترشيح The Americans، Bodyguard، Homecoming، Killing Eve، وPose.
ويتنافس على جائزة أفضل مسلسل موسيقي أو كوميدي: Barry، The Good Place، Kidding، The Kominsky Method، وMarvelous Mrs. Maisel، أما جائزة أفضل فيلم أنيميشن فيتنافس 5 أفلام وهي: Incredibles 2، Isle of Dogs، Mirai، Ralph Breaks the Internet، وSpiderman: Into the Spider-Verse.
ورشح لأفضل ممثل درامي برادلي كوبر، ويليم دافو، لوكاس هيدجز، رامي مالك، وجون ديفيد واشنطن، أما أفضل ممثلة عن نفس الفئة فقد ترشح لها جلين كلوز، ليدي جاجا، نيكول كيدمان، ميليسا مكارثي، وروزاموند بايك، أما أفضل فيلم أجنبي فيتنافس عليها: كفر ناعوم للمخرجة نادين لبكي، Girl، Roma، Never Look Away، Shoplifters.
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