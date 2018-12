انت الان تتابع ترشيحات جولدن جلوب.. العرب ينافسون بقوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:حليمة الشرباصي ٠٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٥٨ م

جولدن جلوب

أعلنت لجنة تحكيم جولدن جلوب قائمة المرشحين هذا العام في حفلها الذي يقام في يناير المقبل، وكانت اللجنة اختارت مضيفي الحفل وهما: الممثل الكوميدي آندي سامبرج والممثلة ساندرا أوه التي ترشحت أيضًا لجائزة أفضل ممثلة درامية عن دورها في مسلسل Killing Eve، وسيشهد الحفل تنافسًا بين أفلام lack Panther، BlacKkKlansman، Bohemian Rhapsody، If Beale Street Could Talk، وA Star is Born لجائزة أفضل فيلم درامي، أما عن فئة أفضل فيلم كوميدي أو موسيقي؛ فتم ترشيح Crazy Rich Asians، The ، Green Book، Mary Poppins Returns.

وعن فئة أفضل مسلسل درامي تم ترشيح The Americans، Bodyguard، Homecoming، Killing Eve، وPose. ويتنافس على جائزة أفضل مسلسل موسيقي أو كوميدي: Barry، The Good Place، Kidding، The Kominsky Method، وMarvelous Mrs. Maisel، أما جائزة أفضل فيلم أنيميشن فيتنافس 5 أفلام وهي: Incredibles 2، Isle of Dogs، Mirai،