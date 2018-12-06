هل الحكومة مستعدة لإصدار قانون الإدارة المحلية؟

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - السجيني: اللجنة انتهت من مناقشته القانون.. منصور: يؤكد على ضرورة إصدار القانون وإجراء إنتخابات المحليات.. الأسيوطي: تأخير صدور قانون الإدارة المحلية حتى الآن مسألة وقت.

جرت العادة داخل مجلس النواب، أن البرلمان يضع الأولوية في مناقشة مشروعات القوانين، إلى تلك التي تقدمها الحكومة، لدرجة وصلت في بعض الأوقات لانتظار قانون الحكومة حتى وإن قدمه نواب المجلس، وهو ما انعكس بشكل كبير في الاحصائيات التي أصدرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث والتي أكد فيها إصداره 197 قانون، منها 191 مقدم من الحكومة، يأتي هذا في الوقت الذي لم يناقش فيه مجلس النواب حتى الآن، قانون الإدارة المحلية، انتظارًا لمشروع القانون الذي تقدمه الحكومة على الرغم من انتهاء لجنة الإدارة المحلية من مناقشة القانون خلال دور الانعقاد الثالث.

القانون معقد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية والأمين العام لائتلاف دعم مصر، قال إن اللجنة انتهت من مناقشته القانون ولا أحد يستطيع تحديد موعد المناقشة، إلا هيئة مكتب المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال بالتنسيق مع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي. وأضاف السجيني، في تصريحات لـ«التحرير»:

القانون معقد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية والأمين العام لائتلاف دعم مصر، قال إن اللجنة انتهت من مناقشته القانون ولا أحد يستطيع تحديد موعد المناقشة، إلا هيئة مكتب المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال بالتنسيق مع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي. وأضاف السجيني، في تصريحات لـ«التحرير»: «لا يعني بالضرورة انتهاء اللجنة المختصة من مناقشة مشروع قانون أن يكون هذا إلزامًا على البرلمان فورا إقرار هذا القانون»، مشيرًا إلى أن إقرار القوانين يتم من خلال التفاهم بين السلطات، فلا يمكن للبرلمان أن يصدر قانون في الوقت الذي لا تكون فيه الحكومة مستعدة لتطبيق هذا التشريع، قائلًا: «ليس من المنطق إصدار قانون والحكومة غير قادرة على تطبيقه، خاصة وأن قانون الإدارة المحلية قانون دولة ومعقد جدا». وأشار إلى أن الحكومة نوايها في هذا الأمر حقيقية بدليل أن شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، أعلن في 2017 أن حكومته ستسعى لإصداره، بالإضافة إلى أن الدكتور علي عبد العال أعلن أن البرلمان سيقر القانون في 2018 لكن العمل على الأرض من جميع المؤسسات يعطل إصداره. القانون ضروري انتقد النائب إيهاب منصور، عضو تكتل 25/30 عدم صدور القانون حتى الآن، مؤكدًا في تصريحاته لـ«التحرير»، على ضرورة إصدار القانون وإجراء إنتخابات المحليات مهما بلغت التكلفة المادية، مشيرًا إلى أن العائد من هذه الانتخابات سيكون أكبر من تكاليفه، حيث سنتج هذه الانتخابات عن وجود 55 ألف عضو مجلس محلي في جميع أرجاء البلاد على مستوى الجمهورية، ما يعني ذراع للدولة في جميع أنحاء البلاد، وهو ما يؤدي إلى تقوية الدولة، بالإضافة إلى أن عمل هذا العدد الهائل على الأرض سيؤدي بشكل كبير ضبط المحليات وهو ما يساوي ضبط البنية التحتية للدولة كلها. وأضاف منصور: «مهما بذل أعضاء مجلس النواب من مجهودات في الشارع، فهذا لن يغطي عمل 55 ألف عضو مجلس محلي على الأقل في الشارع».

مسألة وقت يقول يسري الأسيوطي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات له، إن تأخير صدور قانون الإدارة المحلية حتى الآن مسألة وقت، مشيرًا إلى أن القانون دستوري ولابد من إقراره، موضحًا أن خروج قانون الإدارة المحلية للنور سيحدث طفرة في الإدارة المحلية، ويساهم بشكل كبير فى القضاء على الفساد. وأكد الأسيوطي، على أهمية إقرار قانون الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الحالي على أن تتم انتخابات المجالس المحلية عقب إقرار القانون مباشرة، مشيرًا إلى أن وجود المجالس المحلية سيعمل على تخفيف الأعباء عن أعضاء مجلس النواب فيما يخص خدمات المحليات، حيث يتفرغ النواب لدورهم التشريعي والرقابي. يذكر أن الدكتور علي عبد العال، أعلن خلال الجلسة العامة التي عقدت الثلاثاء قبل الماضي، أن قانون الإدارة المحلية جاهز للمناقشة، وقال إن البرلمان وافق على 400 قانون، موضحًا أن قانون الإدارة المحلية كان مشتبكا مع أكثر من وزارة وتم حل الاشتباك وأصبح جاهزا للمناقشة، متابعًا: «أي قانون يمكن أن يتم لو فيه إرادة، وأنا أشيل العبء عن الخزانة العامة»، لافتا إلى ضرورة إدارة أموال المعاشات إدارة اقتصادية.

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