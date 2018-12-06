وزير خارجية الإمارات يستقبل رئيس البرلمان الأفريقي

استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي روجر نوكود دانغ رئيس البرلمان الأفريقي.

وبحسب "وام"، جرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، تم بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات كافة خاصة في المجالات البرلمانية كما تبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة رئيس البرلمان الأفريقي، مؤكداً على الدور الهام للبرلمان الأفريقي في تطوير العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون المشترك مع دول القارة الأفريقية.

بدوره أشاد روجر نوكود دانغ بحرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الدول الأفريقية بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.