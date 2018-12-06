الهلال الأحمر التركي: نحاول الوصول لجميع المحتاجين بالعالم

لفت رئيس ​الهلال الأحمر​ التركي، كرم قنيق، إلى أن "هناك نحو 140 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في العالم، وفقا لتقارير ​الأمم المتحدة​"، مؤكداً "أنهم في الهلال الأحمر يحاولون الوصول إلى جميع هؤلاء المحتاجين".

وأشار إلى أن "هدف الأمم المتحدة و​منظمات المجتمع المدني​ هو الوصول إلى 100 مليون شخص"، مبيناً "أنهم في ​الهلال الأحمر التركي​ يعتزمون الوصول إلى جميع المحتاجين دون ترك أحداً منهم".