الهلال الأحمر التركي: نحاول الوصول لجميع المحتاجين بالعالم

لفت رئيس الهلال الأحمر التركي، كرم قنيق، إلى أن "هناك نحو 140 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في العالم، وفقا لتقارير الأمم المتحدة"، مؤكداً "أنهم في الهلال الأحمر يحاولون الوصول إلى جميع هؤلاء المحتاجين".
وأشار إلى أن "هدف الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني هو الوصول إلى 100 مليون شخص"، مبيناً "أنهم في الهلال الأحمر التركي يعتزمون الوصول إلى جميع المحتاجين دون ترك أحداً منهم".
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