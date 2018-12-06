السفير الايراني لدى موسكو يؤكد ضرورة وحدة المسلمين

اكد السفير ال​ايران​ي لدى ​موسكو​ ​مهدي سنائي​ ان "عقيدة الجمهورية الاسلامية الايرانية تقوم على ضرورة العمل على تكريس الوحدة في ​العالم الاسلامي​"، مشيراً إلى أن "الامام الخميني وقائد ​الثورة الاسلامية​ في ايران اكدوا دوما على الوحدة في العالم الاسلامي وان ايران قد استضافت قبل ايام المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للوحدة الاسلامية في ​طهران​".

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