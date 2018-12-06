النشرة: القوات السورية عثرت على أسلحة وأدوية إسرائيلية وأميركية بريفي دمشق والقنيطرة

أفاد مراسل "النشرة" في سوريا بأنّ "الجهات السورية المختصة واصلت تمشيط المناطق المحرّرة في ريفي دمشق الجنوبي الغربي والقنيطرة الشمالي، حيث عثرت على أسلحة وأدوية إسرائيلية وأميركية الصنع، من بينها صواريخ "29 ن" و"ب 9"، صواريخ متنوّعة مضادّة للدروع، رشاشات متوسطة 23 و14 مم، أجهزة اتصال وآليات مسروقة، إضافة إلى أدوية وعتاد وأجهزة طبية وأغذية إسرائيلية وأميركية وبريطانية".
وذكّر بأنّ "الجيش السوري كان قد عثر أمس على كميّات كبيرة من الأسلحة مخبّأة في الأراضي الزراعية في ريف درعا"، لافتًا إلى أنّ "الجهات المختصّة تواصل تمشيط المناطق المحرّرة من الإرهاب في ريفي دمشق والقنيطرة، لتأمين عودة الأهالي المهجرين بشكل أمن لممارسة حياتهم الطبيعية".
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