النشرة: القوات السورية عثرت على أسلحة وأدوية إسرائيلية وأميركية بريفي دمشق والقنيطرة

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأنّ "الجهات السورية المختصة واصلت تمشيط المناطق المحرّرة في ريفي دمشق الجنوبي الغربي و​القنيطرة​ الشمالي، حيث عثرت على أسلحة وأدوية إسرائيلية وأميركية الصنع، من بينها ​صواريخ​ "29 ن" و"ب 9"، صواريخ متنوّعة مضادّة للدروع، رشاشات متوسطة 23 و14 مم، أجهزة اتصال وآليات مسروقة، إضافة إلى أدوية وعتاد وأجهزة طبية وأغذية إسرائيلية وأميركية وبريطانية".

وذكّر بأنّ "​الجيش السوري​ كان قد عثر أمس على كميّات كبيرة من الأسلحة مخبّأة في الأراضي الزراعية في ​ريف درعا​"، لافتًا إلى أنّ "الجهات المختصّة تواصل تمشيط المناطق المحرّرة من ​الإرهاب​ في ريفي دمشق والقنيطرة، لتأمين عودة الأهالي المهجرين بشكل أمن لممارسة حياتهم الطبيعية".