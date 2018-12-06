الشعلان يدعو الفلسطينيين إلى عدم اللجوء إلى المهربين للدخول إلى تركيا

حذر أمين سر "​اللجان الشعبية الفلسطينية​" في ​لبنان​ ابو اياد الشعلان، في نداء للفلسطينيين في لبنان، من طريقة جديدة للهجرة لان فيها عواقب السجن.

وأكد الشعلان أنه "جرت في الأونة الأخيرة عمليات متكررة لعدد من ابناء شعبنا من لبنان قادمين من ​سوريا​ يصلون الى اقليم ​كردستان​ عبر سماسرة او مهربين موجودين في لبنان وكردستان او سوريا يتم الحصول على تأشيرات رسمية لدخول اقليم كردستان مقابل مبالغ ماليه وبعد دخولهم كردستان يتم تجاوز الحدود الى ​تركيا​، علما بأن القانون ​العراق​ي يحكم تجاوز الحدود من ٣ الى ١٥سنه".

وتمنّى الشعلان "عدم سلوك هذا المسار وتحمل مسؤولية تبعات اعتقالهم وخاصه في ظل ما تعانيه المنطقه مثلث العراق وسوريا وتركيا من ارهاب وحركة للإرهابيين".