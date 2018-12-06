قائد الجيش افتتح قاعة محاضرات في كلية القيادة والأركان

افتتح قائد الجيش ال​لبنان​ي العماد ​جوزاف عون​، قاعة المحاضرات الكبرى في "كلية ​فؤاد شهاب​ للقيادة والأركان" - ​الريحانية​، بحضور أعضاء ​المجلس العسكري​ وعدد من الضباط، إضافة إلى مدير عام "​بنك عودة​" سمير حنا مموّل المشروع، وعباس فليفل ممثّلًا "شركة فليفل التجارية" المنفّذة.

في هذا الإطار، نوّه قائد الكلية العميد الركن الطيّار بسام ياسين بـ"أهمية هذا المشروع"، لافتًا إلى أنّ "القاعة تتّسع إلى 235 شخصًا، ومزّودة بأحدث التقنيات الخاصّة بالمحاضرات والندوات والمؤتمرات واحتفالات التخرّج".

كما وجّه الشكر إلى العماد عون لـ"دعمه المؤسسات التعليمية والتدريبية في الجيش، وإلى "بنك عودة" على تمويل إنشاء القاعة، وتقديم هبة مالية إضافية لصالح ​المؤسسة العسكرية​"، مؤكّدًا "أهمية الاستثمار في الأمن الّذي ينعكس إيجابًا على ​الإقتصاد​". كذلك أعرب عن تقديره لشركة فليفل التجارية على تنفيذ المشروع.

من جهته، أثنى حنا على "جهود قائد الجيش والمؤسسة العسكرية لحفظ الأمن والاستقرار في لبنان"، واعدًا بـ"مزيد من الدعم في المرحلة المقبلة".