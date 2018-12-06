الرئيس عون خلال اضاءة شجرة الميلاد: نتمنى عودة الفرح رغم الظروف الصعبة

لفت رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ في كلمة له خلال اضاءة ​شجرة الميلاد​ في ​القصر الجمهوري​ الى أن "يسوع هو المخلص وهذا العيد هو عيد العائلة، عيد الفرح والسلام"، مضيفا: "نتأمل هذه ​السنة​ أن يعود الفرح الى قلوب الناس على الرغم من أننا نمر بظروف صعبة".

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