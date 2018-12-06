520 إعلاميا اقترعوا بانتخابات نقابة المحررين إلى الآن

بلغ عدد المقترعين في ​انتخابات​ مجلس ​نقابة محرري الصحافة​ اللبنانية إلى الآن 520 إعلاميًّا، من أصل 727 منتسبًا إلى النقابة ويحقّ لهم الاقتراع.

وتستمرّ عملية الإقتراع وسط زحمة من الإعلاميين، خصوصًا أنّ صندوقة الإقتراع تُقفل عند الخامسة عصرًا.

في هذا الإطار، لفت رئيس لائحة الوحدة النقابية جوزف قصيفي، في تصريح إلى أنّ "الأجواء جيّدة وجادّة وديمقراطية. هناك تنافس حر بين الزملاء الإعلاميين من اللائحتين".