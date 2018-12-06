النشرة: عدد المقترعين في انتخابات نقابة المحررين وصلت الى 578

أفاد مراسل "​النشرة​" الى أن عدد المقترعين في ​انتخابات​ ​نقابة المحررين​ وصلت الى 578 مقترعا، مشيرا الى أن الانتخابات جرت بحرية، ولم يتخلل عملية الفرز المستمرة، أي اشكالات. ولفت الى أن لائحة "القرار الحر" استخدمت تعاقدت مع شركة سيارات أجرى لتأمين المواصلات للمقترعين.

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