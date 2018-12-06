فنيش عرض مع مكي الاجراءات الامنية في مباراة النجمة والعهد والتقى وفد جمعية المرشدات

استقبل وزير ​الشباب​ والرياضة في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​محمد فنيش​، في مكتبه، في الوزارة، عضو الاتحاد اللبناني رئيس لجنة الملاعب موسى مكي في زيارة لوضعه في اجواء التحضيرات للمباراة المنتظرة بين فريقي النجمة والعهد للدوري اللبناني والطلب من الوزير التواصل مع ​القوى الامنية​ لاتخاذ الاجراءات الكفيلة لحفظ الامن خلال هذه المباراة.

واستقبل فنيش وفد الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة الذي استضافته الوزارة، ضم عضو المجلس العالمي كاترينا اغوروياني وعضو اللجنة العربية للمرشدات هدى العجاتي ومديرة الاقليم العربي شيماء حسن، وتم مناقشة اهداف الزيارة للوقوف على وضع الجمعيات الارشادية وعرض المحاور الرئيسية والاتفاق على سبل التعاون والعمل لما فيه خير مصلحة الحركة الارشادية والخطوات في المضي قدما نحو الافضل.