توقيع اتفاقية تعاون بين الزراعة ونظيرتها السعودية في مجال الخدمات البيطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - ​القاهرة- أ ش أ:

وقعت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور حمد بن عبدالعزيز البطشان، وكيل الوزارة للثروة الحيوانية بوزارة الزراعة السعودية اتفاقية تعاون في مجال الخدمات البيطرية بمقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور الدكتور عبدالحكيم محمود محمد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وممثلي وزارة الزراعة السعودية والمصرية.

وتشمل الاتفاقية التعاون في مجال الخدمات البيطرية، وذلك في قطاعات العيادات والوحدات ومختبرات التشخيص والمحاجر البيطرية والاستشارات والدعم الفني من المراكز البحثية والدورات التدريبية للأطباء والمساعدين البيطريين وإرسال الأطباء البيطريين السعوديين لجمهورية مصر العربية للدراسات العليا.

كما تم الاتفاق على توفير 300 فرصة عمل للأطباء البيطريين المصريين للعمل بالمملكة العربية السعودية.

​