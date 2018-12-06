من حرر مدينة عدن.. ومن قاد مجاميع المقاومة وكسر ذراع الحوثيين (فيديو)

نشرت وحدة التوجيه والارشاد قوة الاسناد والدعم في عدن اليوم فيديو عن سيرة القائد الميداني الذي خاض معارك ضد مليشيا الحوثي وحرر مدينة عدن منها.

يوضح الفيديو سيرة العميد هاشم السيد حيث استطاع مع هاني بن بريك في تأسيس مجلس مقاومة شعبية ف يعدن حيث خاض معركة الصلوبان الامن المركزي وحرره من الحوثيين.

كما قاد ترير مدينة أبين ولحج وقام بتحريرها من الحوثين وبجانبه نجلاه عبدالله وعبدالرحمن.