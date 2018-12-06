قرقاش: تحدث الشيخ سرور بن محمد بأريحية ومحبة عن الشيخ زايد

قال وزير الشؤون الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الخميس، "ضمن إحتفالات وزارة الخارجية والتعاون الدولي بعام زايد حظينا اليوم بجلسة حوار رائعة مع سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان".

وتابع قرقاش في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "أدارها بإقتدار المطّلع معالي زكي نسيبة، إضاءات الشيخ سرور بن محمد وسرده حول مرحلة التأسيس ممتع ومهم وله منا كل التقدير والمحبة".