أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأنه "تلقى العديد من مواطني ​بلدة كفركلا​ وبعض القرى المجاورة في منطقة ​مرجعيون​ رسائل صوتية يعتقد أنها اسرائيلية المصدر تقول: يوجد في محيط منازلكم انفاق عمل "​حزب الله​" على حفرها مما يعرض سلامتكم للخطر وعليكم أخذ الحيطة والحذر".

شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة: عدد من مواطني قرى مرجعيون يتلقون رسائل اسرائيلية المصدر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .