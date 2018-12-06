أشار اللواء النائب ​جميل السيد​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى أن "رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ سيقوم بزيارات خاصة للخارج تاركاً الوضع الحكومي معلّقاً، رغم تفاقم الأزمات والوضع المستجدّ جنوباً والمفتوح على عدة إحتمالات"، لافتا الى أن "المماطلة بلغت حدّها الأقصى والظروف لم تعد تسمح بتَرَف التعطيل وربّما لن يستمرّ صَبْر فخامة الرئيس على تعريض البلد".

شكرا لقرائتكم خبر عن السيد: الحريري سيقوم بزيارات خاصة للخارج تاركاً الوضع الحكومي معلّقاً على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .