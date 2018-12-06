الرياشي بحث مع مدير الاذاعة الاردنية في التعاون الاعلامي بين البلدين

استقبل وزير الاعلام في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​ملحم الرياشي​، مدير الاذاعة الاردنية الرسمية والمخرج الاردني محمد الجزازي ترافقهم مديرة المكتب الاعلامي للدكتور ​سمير جعجع​ انطوانيت جعجع، وتم البحث في سبل التعاون الاعلامي الاذاعي بين ​لبنان​ والاردن.

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