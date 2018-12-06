توجه وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي بالشكر الى مجلس الجامعة اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) على جهودهما في متابعة موضوع إقامة مجمع جامعي موحد في زحلة لكليات الجامعة اللبنانية الموجودة فيها.
وكان أعلن مجلس الجامعة اللبنانية عن نتيجة المراسلات التي جرت بين رئيس الجامعة والوكالة الفرنسية للتنمية حيث ابدت الأخيرة موافقتها على إطلاق شراكة طويلة الأمد مع الجامعة اللبنانية من خلال:
1- تحليل طلب تشييد مجمع البقاع (زحلة) بالنظر الى وجود ارض ممنوحة هبة الى الجامعة اللبنانية في منطقة زحلة (عقار رقم 66 حوش الأمراء).
2- وجود قرار صادر عن مجلس الوزراء 5/5/2008 بعد مداولات ومذاكرة حول الموضوع.
وهذان العنصران جعلا من مشروع زحلة بالذات أكثر نضجا من بقية المشاريع، مما حدا بالجانب الفرنسي على الموافقة.
وأعلن مجلس الجامعة نتيجة الاتصالات والمراسلات التي جرت مع الجانب الفرنسي، وأبدى استعدادا لمتابعة الموضوع على مختلف الصعد الحكومية والإعمارية والتمويلية.
شكرا لقرائتكم خبر عن جريصاتي شكر مجلس الجامعة اللبنانية على متابعة إقامة مجمع جامعي في زحلة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .