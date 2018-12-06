جريصاتي شكر مجلس الجامعة اللبنانية على متابعة إقامة مجمع جامعي في زحلة

توجه وزير العدل في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سليم جريصاتي​ بالشكر الى مجلس ​الجامعة اللبنانية​ و​الوكالة الفرنسية للتنمية​ (AFD) على جهودهما في متابعة موضوع إقامة مجمع جامعي موحد في زحلة لكليات الجامعة اللبنانية الموجودة فيها.

وكان أعلن ​مجلس الجامعة اللبنانية​ عن نتيجة المراسلات التي جرت بين رئيس الجامعة والوكالة الفرنسية للتنمية حيث ابدت الأخيرة موافقتها على إطلاق شراكة طويلة الأمد مع الجامعة اللبنانية من خلال:

1- تحليل طلب تشييد مجمع ​البقاع​ (زحلة) بالنظر الى وجود ارض ممنوحة هبة الى الجامعة اللبنانية في منطقة زحلة (عقار رقم 66 حوش الأمراء).

2- وجود قرار صادر عن ​مجلس الوزراء​ 5/5/2008 بعد مداولات ومذاكرة حول الموضوع.

وهذان العنصران جعلا من مشروع زحلة بالذات أكثر نضجا من بقية المشاريع، مما حدا بالجانب الفرنسي على الموافقة.

وأعلن مجلس الجامعة نتيجة ​الاتصالات​ والمراسلات التي جرت مع الجانب الفرنسي، وأبدى استعدادا لمتابعة الموضوع على مختلف الصعد الحكومية والإعمارية والتمويلية.