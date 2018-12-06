داغر: لا احادية في حزب "الكتاب اللبنانية" انما نحن حزب ديمقراطي

أكد عضو المكتب السياسي في ​حزب الكتائب​ اللّبنانيّة ​سيرج داغر​ أنه "لا قضية مع عضو كتلة "​الكتائب اللبنانية​" النائب نديم الجميّل وفي "الكتائب اللبنانية" لا احادية انما نحن حزب ديمقراطي نناقش ننفعل وكل اسبوع هناك 100 مسألة لا تنقَل الى الاعلام ووضع الجميّل في الحزب ممتاز".

وفي حديث تلفزيوني، لفت داغر إلى "اننا نفصل بين النقابة وال​سياسة​ وفي أي حال رسمنا مع الحزب "القومي السوري الاجتماعي" خطا أحمر لاننا نختلف عقائديا معه اضافة الى اغتيال رئيس االجمهورية الراحل ​بشير الجميل​"، مشيراً إلى أنه "لا احد يستطيع "بلع" الكتائب وفي كل النقابات وضعنا ممتاز ونديم أعطى رأيه بالنسبة ل​نقابة الصيادلة​ وهناك من يناسبه تظهير امر معين وكأن هناك خلافا داخل الحزب".

وأشار إلى "أننا حافظنا على مبادئنا ولو على اساس عدد نوابنا واصرينا على الا نتحالف مع اي كان ولم نقم باي تحالف خارج مبادئنا في ​الانتخابات النيابية​"، لافتاً إلى أن "كل ما له علاقة بالدولة "أكل ضربة" في الاسابيع الاخيرة وهناك وضع يد من الدويلة على الدولة ومن لا يرى ذلك عنده مشكلة".