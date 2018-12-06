رئيس مجلس الأمة الكويتي دان الاعتداء الإرهابي بمدينة جابهار الإيرانية

دان رئيس ​مجلس الأمة الكويتي​ ​مرزوق الغانم​ في برقية تعزية إلى رئيس البرلمان ال​إيران​ي ​علي لاريجاني​ "التفجير الارهابي الذي استهدف مركزا للشرطة بمدينة جابهار في جنوب شرق إيران وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى".

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